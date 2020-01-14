الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التيفور

وأكد مصدر أمني رفيع لـ "سبوتنيك" أن "وحدات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة (T4) الجوية بريف حمص الشرقي تصدت لعدد من الصواريخ المعادية التي حاولت استهداف المطار، مشيرا إلى أنه تم إسقاط معظم الصواريخ التي استهدفت القاعدة".

كما أضاف المصدر أن "العمل جار على تقييم الأضرار التي لحقت بالقاعدة الجوية بعد توقف موجة القصف".

يتبع..