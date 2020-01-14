النائب العام السوداني يطالب بإعادة هيكلة جهاز المخابرات وتقديم المتهمين للمحكمة

طالب النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

موسكو- سبوتنيك. وقال النائب العام: "نطالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين"، وفقا لوسائل إعلام عربية.

وأشار النائب العام إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث اليوم وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية.

مراسل العربية: الجيش السوداني يسيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 14, 2020

وأضاف تاج السر: "نحن بحاجة إلى جهاز استخبارات يصون أمن البلاد وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد".

هذا وأعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح أمس، أن "تمردا" لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الاستخبارات العامة شهد إقامة بعض المتاريس وإطلاق الرصاص في الهواء من قبل المحتجين على المقابل المادي الذي قررته السلطات لتسريح هيئة العمليات.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وأكد جهاز المخابرات السوداني احتواء الموقف وانتهاء التمرد المسلح لوحدات من هيئة العمليات عبر المفاوضات، مشيراً إلى أن العناصر المتمردة سلمت أسلحتهما.