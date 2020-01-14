مصدر لـ سبوتنيك: العدوان على قاعدة "التيفور" تم بصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية

أكد مصدر لـوكالة "سبوتنيك"، أن العدوان على قاعدة "التيفور" تم بصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من سماء منطقة (التنف)، التي تحتلها الولايات المتحدة قرب الحدود السورية العراقية الأردنية.

وأفاد مصدر أمني لـمراسل "سبوتنيك"، أن "الأضرار التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي على قاعدة "التيفور"، اقتصرت على تجهيزات ومعدات لوجستية".



وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان يستهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.

وأكد مصدر أمني رفيع لـ "سبوتنيك" أن، "وحدات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة التيفور الجوية بريف حمص الشرقي تصدت لعدد من الصواريخ المعادية التي حاولت استهداف المطار، مشيرا إلى أنه تم إسقاط معظم الصواريخ التي استهدفت القاعدة".

كما أضاف المصدر، أن "العمل جار على تقييم الأضرار التي لحقت بالقاعدة الجوية بعد توقف موجة القصف".

وأوضح المصدر أن "الدفاعات الجوية أسقطت 4 صواريخ من أصل 6 صواريخ حاولت استهداف قاعدة التيفور.

وكشف المصدر، أن "العدوان على قاعدة التيفور تم بصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من سماء منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة قرب الحدود السورية العراقية الأردنية".