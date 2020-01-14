سجن مغرد كويتي بتهمة الإساءة للأمير

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن مغرد كويتي سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت صحيفة "المرصد"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن المحكمة وجهت إلى المتهم الكويتي في القضية تهمة الإساءة إلى الأمير، فضلا عن نشر أخبار كاذبة، دون ذكر تفاصيل عن اسم المغرد أو تاريخ الإساءة.

وأفادت الصحيفة بأن عدد من الكويتيين والوافدين يقبعون في السجن لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم؛ بسبب تهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى أمير البلاد، أو القضاء أو أحد المذاهب الدينية والدول الأخرى.

ويذكر أن القانون الكويتي يجرم كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس".