وزير خارجية مصر يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأزمة الليبية

بحث وزير خارجية مصر، سامح شكرى مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الثلاثاء في واشنطن، تعزيز العلاقات الثنائية، والمصالح الاستراتيجية المشتركة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ إن، "شكري وأوبراين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة".

وأشار المتحدث إلى، أن المباحثات شملت كذلك التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أعرب عن التقدير للدور الأمريكي المتواصل، من أجل التوصل إلى حل لمسألة المفاوضات الجارية حول سد النهضة بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.