البرهان: لن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، فتح المجال الجوي للسودان.

وقال البرهان: "عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، وتمت السيطرة على جميع المقار من قبل القوات المسلحة السودانية".

وأضاف: "ما حدث اليوم هو محاولة لإجهاض الثورة، ولن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان".

في #السودان

ظهور نادر يجمع عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء ..



لأن ما حدث اليوم كان حقيقة أن أذرع (البشير) لا تزال في مواقع مختلقة، لكن تحديات (الفترة الانتقالية) لا يمكن لها الاستغناء عن الجيش. pic.twitter.com/e8ADIMzIvb — عبدالله آل هيضه (@Ahaydhah) January 15, 2020

وتابع، "ستظل القوات المسلحة متماسكة لحماية المرحلة الانتقالية".

هذا وأعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح أمس، أن "تمردا" لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الاستخبارات العامة شهد إقامة بعض المتاريس وإطلاق الرصاص في الهواء من قبل المحتجين على المقابل المادي الذي قررته السلطات لتسريح هيئة العمليات.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وأكد جهاز المخابرات السوداني احتواء الموقف وانتهاء التمرد المسلح لوحدات من هيئة العمليات عبر المفاوضات، مشيراً إلى أن العناصر المتمردة سلمت أسلحتهما.