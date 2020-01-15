أول تعليق من سوريا على تقرير تحدث عن عملية عسكرية مشتركة مع تركيا ضد الأكراد

علقت سوريا،، مساء أمس الثلاثاء، على الاجتماع السوري الروسي التركي في موسكو، الذي قالت وكالة "رويترز" إنه "تطرق إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد في شمال البلاد".

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نفى مصدر سوري مطلع، إمكانية العمل المشترك ضد "وحدات حماية الشعب الكردية"، مؤكدا أن المحادثات انحصرت حول الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية.

#عاجل||#سانا مصدر مطلع ينفي ما أوردته وكالة رويترز بأن الاجتماع السوري الروسي التركي في موسكو قد تطرق الى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد، وإمكانية العمل المشترك ضد وحدات حماية الشعب الكردية، ويؤكد أن المحادثات انحصرت حول الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية. — سانا عاجل (@SanaAjel) January 14, 2020

​وكانت وكالة "رويترز"، قد نشرت تقريرا ذكرت فيه نقلا عن "مسؤول تركي مطلع"، أن "اجتماع موسكو الثلاثي بين سوريا وتركيا وروسيا بحث إمكانية تنفيذ عملية مشتركة للقوات السورية والتركية ضد المسلحين الأكراد".

ونقلت الوكالة البريطانية، عن المسؤول أن الاجتماع، الذي عقد يوم الاثنين الماضي، وشارك فيه رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك، ورئيس جهاز المخابرات التركي، حقان فيدان، ناقش مسألة وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، إضافة إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمالي البلاد.

وشددت "رويترز"، على أن هذا اللقاء فريد من نوعه منذ سنوات عدة بين سوريا وتركيا، وسبق أن تحدث كلا الطرفين عن اتصالات على مستوى الاستخبارات لكن هذه المحادثات هي الأولى على مثل هذا المستوى العالي والمؤكدة رسميا.