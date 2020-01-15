الجيش الإسرائيلي يعلن عن "حدث تاريخي" مع مصر اليوم

علق الجيش الإسرائيلي، على بدء ضخ وتدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم الأربعاء.

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، القرار بـ"الحدث التاريخي والتطور المهم للغاية في مجال الطاقة".

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2020

​وكان وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، قد أعلنا في بيان مشترك، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال البيان، الذي أصدرته وزارة البترول المصرية، إن "هذه الخطوة تمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين"، وذلك حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وذكر البيان، أن "هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

يأتي ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي في إطار صفقة مبرمة بين مصر وإسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، والتي تقضي بتصدير ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، علاوة على 25 مليار أخرى من حقل تمار، خلال السنوات الـ15 المقبلة.