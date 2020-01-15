مصر تتوقع وصول فاتورة دعم المواد البترولية إلى 30 مليار جنيه

توقع وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأربعاء، في تصريحات لصحيفة محلية أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد إلى نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

وذكر الوزير المصري، في حوار مع صحيفة "الوطن" المحلية أن وصول فاتورة الدعم إلى 30 مليار جنيه هو رقم جيد جدا، بعد أن كانت قيمة الدعم 70 مليار جنيه في السابق، وخلال الموازنة الحالية كان المستهدف حوالى 53 مليارا للدعم.

وأضاف الوزير أن تصحيح سعر الوقود أسهم في خفض فاتورة الدعم بهذا الشكل، فقد أخذت الدولة تعهدا بعدم إدخال تكلفة المحروقات في الدعم وبدء عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود، التي تجتمع كل 3 شهور لتحديد السعر المناسب وفقا للسعر العالمي وسعر الصرف وسعر التكلفة، حيث يتحمل المواطن الآن سعر البنزين والسولار بسعر التكلفة دون وجود دعم عليهما.

وأشار الملا إلى أن الحكومة تدعم أسطوانات البوتاجاز بنسبة أكثر من %50 من قيمتها، حيث تتكلف الأسطوانة الواحدة حوالى 125 جنيها وتباع للمواطن بـ65 جنيها.