العراق: اتفقنا مع وزير خارجية قطر على تخفيف حدة التوتر في المنطقة

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، إن بلاده اتفقت مع قطر على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وذلك مع تصاعد التوترات على خلفية اغتيال الولايات المتحدة للقائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة ببغداد.

بغداد- سبوتنيك. وأكد الحكيم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد: "اتفقنا مع وزير الخارجية القطري على تخفيف حدة التوتر في المنطقة".

واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة استهدفته هو وقادة في الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد.

وردّت إيران باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعد العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأمريكي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأمريكي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.