لبنان... الأمن الداخلي يعلن حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أن حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا، وصلت إلى 47 مصابا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 59 مشتبها به.

وذكر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، أن مثيري شغب، قاموا، أمس الثلاثاء، بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي، مشيرا إلى أنهم قاموا برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم.

وأضاف بيان قوى الأمن الداخلي: "أصيب عدد من العناصر بكسور، وعمدوا إلى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم"، مشيرة إلى أنه بعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى العام الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على إلقاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المشاغبين خلال قيامه بالإشراف مباشرةّ على عمليات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكم والمراقبة في وحدة شرطة بيروت.

حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا إصابة 47 عنصراً وتوقيف 59 مشتبها به #قوى_الأمن https://t.co/GpeLbn3BJn pic.twitter.com/nbmjWBU4Ki — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 15, 2020

وتابع البيان: "أصدرت شعبة العلاقات العامة، عبر وسائل الإعلام أكثر من إنذار، لمغادرة المتظاهرين السلميين، المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم، وأعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم"، مضيفا: "استمرت التعديات والمواجهات حوالي الخمس ساعات، وأسفرت عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات".