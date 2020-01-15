مجلس الأمن الوطني العراقي يقرر اعتقال "مجاميع مكافحة الدوام"

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الذي أوضح أن المجلس قرر اعتقال هذه المجموعات، وتقديمهم للعدالة".

ولفتت وكالة الأنباء العراقية إلى أن مجموعات مجهولة، تتنقل بالدراجات النارية، وتقوم بتهديد إدارات المدارس وكوادرها، بالتصفية الجسدية، في حال استئناف الدوام.

وأضافت: "مفارز من قيادة شرطة كربلاء ألقت القبض، في وقت سابق، على مجموعة تطلق على نفسها فريق مكافحة الدوام، لقيامها بتهديد السلم الأهلي، من خلال كتابة عبارات تحرض على إيقاف الدوام الرسمي في المدارس وإهانة كوادرها التدريسية".