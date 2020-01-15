احتجاجا على الواقع المعيشي...مواطنون في السويداء يهتفون: بدنا نعيش

تجمع مجموعة من المواطنين في ساحة "السير" في محافظة السويداء في سوريا، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

تجمع مجموعة من المواطنين في ساحة "السير" في محافظة السويداء في سوريا، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وذلك بعد عجز حكومي في ضبط الأسعار واستمرار انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وشرع المجتمعون بالهتاف: "بدنا نعيش بدنا نعيش"، في إشارة منهم إلى صعوبة الحياة في المحافظات السورية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

#Syria locals in Swayda city and Shahba town in Swayda province protesting against the recent increase in food and fuel prices in addition to the absence of services and security in the city under the slogan "we want to live بدنا نعيش" pic.twitter.com/GJsJDom9X8 — Suhail AlGhazi (@putintintin1) January 15, 2020

​ويأتي هذا التجمع الاحتجاجي في ظل ما تعرفه سوريا من سوء الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة الليرة، وارتفاع سعر الدولار غير المفهوم، إذ وصل الدولار في السوق السوداء إلى 1080 ليرة.

وأدى الارتفاع الكبير في سعر الدولار إلى ارتفاع أيضا في أسعار المواد الغذائية والتموينية والاحتياجات اليومية، بدرجة تفوق قدرة الغالبية على التحمل.