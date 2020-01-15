محمد بن زايد يفاجئ الحضور في قاعدة برنيس العسكرية... فيديو

رصدت كاميرات التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، لقطة مفاجئة لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوبي مصر.

وحسب وسائل الإعلام المصرية، رصدت كاميرات التلفزيون المصري، لقطة للشيخ محمد بن زايد، خلال تصويره بهاتفه الجوال لقطات لعروض جوية قامت بها المقاتلات المصرية خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوبي البلاد.

— eXtra news (@Extranewstv) January 15, 2020

​وشارك ولي عهد أبوظبي، في حفل افتتاح الرئيس السيسي لقاعدة برنيس العسكرية، وشاهد الحاضرون فيلما تسجيليا عن القاعدة التي أقيمت في منطقة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر وبالقرب من الحدود السودانية لتكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، اليوم، قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد تم إنشاء القاعدة "في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح".