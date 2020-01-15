زوجة أمير قطر وأمه في عمان وزوجة السلطان في استقبالهما

السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الشيخ أمير دولة #قطر والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 15, 2020​وفي تغريدة أخرى قالت الوكالة: " السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه".

وفي تغريدة أخرى قالت الوكالة: " السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه".