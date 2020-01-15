زوجة أمير قطر وأمه في عمان وزوجة السلطان في استقبالهما

وقالت الوكالة في تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر": "السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/ تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وصلت إلى البلاد اليوم لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه".
السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الشيخ أمير دولة #قطر والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 15, 2020وفي تغريدة أخرى قالت الوكالة: " السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه".
وفي تغريدة أخرى قالت الوكالة: " السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه".
السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الشيخ أمير دولة #قطر والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 15, 2020
وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي، سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، صحبة وفد رسمي، والتقى السلطان هيثم بن طارق بن سعيد وقدم له التعازي في وفاة قابوس، وكذلك زار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، سلطنة عمان والتقى السلطان هيثم وقدم له واجب العزاء.
سمو أمير البلاد المفدى يغادر الدوحة متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم التعازي في وفاة السلطان الراحل المغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور.#قنا pic.twitter.com/ApTHlgki2B— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 12, 2020
وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.
أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بن تيمور / حفظه الله ورعاه / قسم اليمين - هذا اليوم - السبت بتاريخ الخامس عشر من جمادى الأولى لعام 1441هـ الموافق الحادي عشر من يناير لعام ۲۰۲۰م في جلسة مشتركة لمجلسي عُمان والدفاع؛تنفيذا لأحكام المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة. pic.twitter.com/wSvgagaSce— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2020
وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".
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