اتفاقية لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن إلى فلسطين

أكدت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي أهمية اتفاقية رفع قدرة تزويد الكهرباء بين الأردن وفلسطين، ولفتت إلى أنها خطوة هامة على طريق تعزيز التعاون الطاقي بين البلدين، عبر رفع قدرة شبكة الربط الكهربائي التي تأتي أيضا في إطار تطلع المملكة للربط مع دول الجوار.

عمان - سبوتنيك . وأفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية ، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن "شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء القدس وقعتا، اليوم الأربعاء، اتفاقية لرفع قدرة تزويد الكهرباء من خلال تعزيز الربط الكهربائي لزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين من 26 ميغاواط إلى 80 ميغاواط".

وقّع الاتفاقية مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري ومن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة بحضور رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، والوزيرة زواتي التي أكدت، في تصريح عقب التوقيع، "أهمية المشروع في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لغايات التبادل التجاري للكهرباء وبما يعزز استقرار النظام الكهربائي في المملكة ويخدم هدف إقامة سوق عربية مشتركة.

وبموجب الاتفاقية تلتزم شركة الكهرباء الوطنية بإنشاء محطة تحويل الرّامة 132/33 ك.ف والتي سيتم من خلالها تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة اللازمة المتفق عليها. فيما من المتوقع إنجاز المشروع بنهاية العام الحالي في حين تلتزم شركة كهرباء محافظة القدس بتحمل تكاليف بناء المحطة.

وتزود شبكة الكهرباء الأردنية فلسطين بالكهرباء منذ عام 2008 بقدرة 26 ميغاواط.