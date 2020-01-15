نائب لبناني: نحن بحاجة لحكومة طوارئ إنقاذية

تتواصل المظاهرات في أكثر من منطقة لبنانية احتجاجاً على المماطلة في تشكيل حكومة مستقلين، بالمقابل يؤكد بعض السياسيين وجود بوادر إيجابية بالنسبة إلى عملية تشكيل حكومة جديدة.

وتقول مصادر سياسية إن ولادة الحكومة الجديدة ستكون في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بعد أن كثف الرئيس المكلف حسان دياب اتصالاته مع القوى السياسية.

ويقول النائب قاسم هاشم لـ"سبوتنيك"، إن الأجواء إيجابية بعد الاتصالات الأخيرة التي حصلت بين القوى السياسية على أمل أن تذلل بعض العقد التي ما زال يعمل المعنيون على تذليلها في أسرع وقت، وإذا استمرت الأمور بهذه الأجواء، على ما هي عليه، فإن الحكومة ستتشكل في أقل من أسبوع على أبعد تقدير، والاتصالات والمشاورات مستمرة".

ولفت هاشم إلى أنه كان هناك تباين بمقاربة موضوع الحكومة من زاوية بعض الحقائب وتوزيعها، وطبعا ً في الاتصالات تم التوافق على كثير من نقاط التباين والاختلاف، ويتم العمل على تفاهم كامل حول الصيغة النهائية التي سيرسمها الرئيس المكلف.

وحول شكل الحكومة المقبلة يقول النائب اللبناني: "إنه بعيداً عن التسميات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، المهم اليوم عند الجميع أن يكون هنالك حكومة، الأهم بغض النظر عن التسميات والتوصيفات الجديدة، أطلقنا توصيفاً واحداً لهذه المرحلة الدقيقة نحتاج لحكومة طوارئ إنقاذية، ومتطلبات الإنقاذ في هذه المرحلة هي التي تحدد شكلها".