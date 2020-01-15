سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، خاصة في مستوطنات ناحال عوز وكفار سعد وكيفار غزة.
4 שיגורים זוהו מרצועת עזה לישראל, כיפת ברזל ביצעה 2 יירוטים https://t.co/Wfx212yBUi pic.twitter.com/htIlKV0W0a— MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) January 15, 2020
وأفادت القناة العبرية الـ"13" بأنه أطلقت 4 قذائف صاروخية عبر الأراضي الإسرائيلية، منها اثنتان تصدت لهما المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" واثنتان سقطتا في مناطق مفتوحة.
מתיחות בדרום: לפני זמן קצר שוגרו ארבע רקטות לעבר שטח ישראל. שתיים יורטו ושתיים התפוצצו בשטחים פתוחים. לא נגרם נזק. אין נפגעים בגוף - יש נפגעים בנפש @bokeralmog ו-@OrHeller— חדשות 13 (@newsisrael13) January 15, 2020
وأوردت القناة العبرية أن إطلاق القذائف الصاروخية الأربع لم يسفر عن سقوط جرحى أو مصابين، فيما أصيب المستوطنون نفسيا وعصبيا جراء هذه القذائف - بحسب القناة العبرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)