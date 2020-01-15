تركيا تدين احتجاز 4 أشخاص بينهم تركي من مكتب "الأناضول" بالقاهرة

قالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من العاملين بمكتبها بالقاهرة.

أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب تغريدة للوكالة على حسابها على (تويتر) باللغة التركية، فإن "الشرطة المصرية داهمت مكتب وكالة الأناضول واحتجزت 4 أشخاص بينهم مواطن تركي".

وتابعت الوكالة أنه "تم اقتياد المحتجزين إلى مكان مجهول".

وأدانت الخارجية التركية تدين مداهمة الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيف بعض العاملين هناك.

وقالت الخارجية التركية: ننتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة (بينهم مواطن تركي) على الفور.