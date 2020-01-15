مصدر: إطلاق سراح صحفية من المقبوض عليهم بـ"الأناضول".. ومساع لإخلاء سبيل آخرين

أكد مصدر مصري لـ"سبوتنيك" أن السلطات المصرية أطلقت سراح إحدى الصحفيات من المقبوض عليهم خلال مداهمة مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وأن هناك مساع لإخلاء سبيل اثنين آخرين.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من العاملين بمكتبها بالقاهرة.

وبحسب تغريدة للوكالة على حسابها على (تويتر) باللغة التركية، فإن "الشرطة المصرية داهمت مكتب وكالة الأناضول واحتجزت 4 أشخاص بينهم مواطن تركي".

وتابعت الوكالة أنه "تم اقتياد المحتجزين إلى مكان مجهول".

وأدانت الخارجية التركية تدين مداهمة الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيف بعض العاملين هناك.

وقالت الخارجية التركية: ننتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة (بينهم مواطن تركي) على الفور.