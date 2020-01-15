البرهان: 40 من هيئة عمليات المخابرات السودانية سلموا أنفسهم.. ونبحث استقالة مدير الجهاز

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إن استقالة مدير المخابرات السوداني قيد البحث.

وبحسب وكالة "الأناضول" قال البرهان في مقابلة تلفزيونية، إن 40 جنديا بهيئة العمليات في جهاز المخابرات السوداني سلموا أنفسهم للقوات النظامية.

ووصف رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، ما حصل أمس في البلاد تمردا، مؤكدا أن الدولة العميقة موجودة بكل مكان في السودان

وأضاف البرهان خلال مقابلة مع التلفزيون السوداني أن الجيش السوداني استولى على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين، مشيرا إلى أن صلاح قوش اعتقد أن جهاز المخابرات ملكه وهو لحمايته.

وأكد أنه تشكلت لجنة مشتركة للتحقيق في التمرد.