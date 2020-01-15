استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من العاملين بمكتبها بالقاهرة.

وبحسب تغريدة للوكالة على حسابها على (تويتر) باللغة التركية، فإن "الشرطة المصرية داهمت مكتب وكالة الأناضول واحتجزت 4 أشخاص بينهم مواطن تركي".

وتابعت الوكالة أنه "تم اقتياد المحتجزين إلى مكان مجهول".

وأدانت الخارجية التركية تدين مداهمة الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيف بعض العاملين هناك.

#عاجل | الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 15, 2020

وأكد مصدر مصري لـ"سبوتنيك" أن السلطات المصرية أطلقت سراح إحدى الصحفيات من المقبوض عليهم خلال مداهمة مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وأن هناك مساع لإخلاء سبيل اثنين آخرين.