مصر... تشكيل فريق تحقيق جديد في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني

أعلن النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، تشكيل فريق تحقيق جديد للنظر في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال الصاوي خلال لقائه فريق عددًا من المحققين الإيطاليين الأربعاء، إنه ذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة وراء مقتله في إطار من الحيادية والاستقلالية التامة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن النائب العام المصري قوله إن تطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة في بلاده ونظيرتها في إيطاليا مستمر، لضمان الموضوعية والشفافية بشأن التحقيقات.

يتبع...