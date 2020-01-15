إسرائيل تتخذ قرارا هو الأول من نوعه منذ 25 عاما... ماذا ستفعل في الضفة

كشفت قناة عبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن قرار إسرائيلي هو الأول من نوعه منذ 25 عاما.

وذكرت القناة العبرية الـ"السابعة"، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن إنشاء 7 محميات طبيعية جديدة في منطقة الضفة الغربية، وتوسيع 12 محمية أخرى، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اتفاق أوسلو، الموقع في العام 1993.

وأفادت القناة بأن قرار نفتالي بينيت اتخذ دون موافقة الجانب السياسي على الخطوة الجديدة، مؤكدة أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي هو الأول من نوعه منذ 25 عاما.

وأوردت القناة العبرية بأن المحميات الطبيعية الجديدة تحمل أسماء، آريئيل ونحال أوغ وأودي ملحا وغور الأردن الجنوبي ونحال ترتسا وعرفوت الأردن.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتوسيع 12 محمية طبيعية أخرى في الضفة الغربية.

ونقلت القناة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي أن تلك الخطوة تقوي وتعزز من أرض إسرائيل، وتزيد من رقعة المستوطنات في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة "سي"، حيث وجه الدعوة إلى مواطني إسرائيل إلى الاستيطان في تلك المستوطنات والإقامة فيها.

ويشار إلى أن الضفة الغربية تقسم بموجب اتفاق أوسلو، الموقع في العام 1993، لمناطق (أ، ب، ج) وتبلغ مساحة منطقتي "أ، ب" 38% من مساحة الضفة، في حين تبلغ مساحة منطقة "ج" التي تضم الأغوار وشمال البحر الميت 60- 62% تقريبا من مساحة الضفة.