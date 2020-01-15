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    منظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019

    ابن دغر: الرئيس اليمني يعين محافظا لعدن خلال أسبوع لبدء مشاورات تشكيل الحكومة

    © REUTERS / Fawaz Salman
    العالم العربي
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    أعلن مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيُعين محافظا ومدير أمن لعدن خلال أسبوع، ثم يباشر مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

    القاهرة– سبوتنيك. وقال ابن دغر، عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم الأربعاء: "تبدأ من فور التعيين (تعيين المحافظ) مشاورات تشكيل حكومة كفاءات سياسية، وعلى قاعدة التشاور كما ورد في الملحق السياسي لاتفاق الرياض".

    ‏وأكد: "استمرت الانسحابات العسكرية المتبادلة التي بدأت بالأمس، وحصر بعض الأسلحة في عدن تمهيدا لجمعها"، لافتًا إلى أن "عملية تبادل الأسرى تمت بمشاركة الجميع والأشقاء في المملكة (العربية السعودية)".

    وأشار ابن دغر إلى أن مستقبل اليمن يتوقف فقط على قدرتنا على بناء دولة تحمي اليمن وتؤمن الاستقرار والتنمية، تحصن المنطقة العربية من الأطماع الإيرانية، وتحقق السلام المنشود والخروج من أزمة الحرب.

     وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

    وبحسب موقع قناة "العربية"، قال التحالف إنه "تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن"،مضيفا أن "إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض".

    وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.

    انظر أيضا:

    "الانتقالي الجنوبي" باليمن: مستمرون في المشاركة في لجان اتفاق الرياض بعد تدخل السعودية
    اليمن... بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي
    الكلمات الدلالية:
    اتفاق الرياض, محافظ عدن, تعيين, أحمد بن دغر, اليمن
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