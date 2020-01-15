للمرة الأولى... صحفي إسرائيلي يعد تقريرا تلفزيونيا من جدة في السعودية

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شريط فيديو يذاع للمرة الأولى حول زيارة صحفي إسرائيلي لمدينة جدة، وحضوره فعاليات هيئة الترفيه في المدينة.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أنه لأول مرة طاقم قناة إسرائيلية، وهي "i24 news"، بقيادة الصحفي هنريك زيمرمان، يزور مدينة جدة، ويقوم بتصوير فيديو من داخل المدينة السعودية.

وقال زيمرمان في شريطه للفيديو:

للمرة الأولى منذ سماح المملكة العربية السعودية بدخول السياح أراضيها، بما فيهم الإسرائيليين، نحن الآن في مدينة جدة، التي تبعد 66 عن مدينة مكة الدينية، مدينة المسلمين المقدسة.

صحفي إسرائيلي 🇮🇱 أعد تقريرا خاصا لقناة آي24نيوز الإسرائيلية من جدة في السعودية 🇸🇦 للمرة الأولى منذ فتحت المملكة أبوابها لاستقبال سياح من خمسين بلدا مختلفا. للصحفي جواز سفر أجنبيpic.twitter.com/bsX5CJp3Af — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 15, 2020

وتابع الصحفي الإسرائيلي، قائلا:

إنها لحظات مهمة وتاريخية، الآن وبعد قرار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للموافقة على التأشيرات السياحية بسهولة، إننا نرى أنهم يحاولون تنويع مصادر الدخل هنا، باتباع أسس 2030.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أن صحفي إسرائيلي يقوم بتصوير فيديو للمرة الأولى منذ فتحت المملكة أبوابها لاستقبال سياح من خمسين بلدا مختلفا. للصحفي جواز سفر أجنبي.