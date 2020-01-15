ماذا قال محمد بن زايد بعد حضوره افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمصر

عبر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية في مصر.

وقال محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني".

وأضاف "هناك إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي".

وتابع قائلا "تمنياتنا لها (مصر) مزيدا من التقدم والازدهار".

سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي..تمنياتنا لها مزيدا من التقدم والازدهار. pic.twitter.com/vImcckrWAb — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 15, 2020

وشارك ولي عهد أبوظبي، في حفل افتتاح الرئيس المصري السيسي لقاعدة برنيس العسكرية، وشاهد الحاضرون فيلما تسجيليا عن القاعدة التي أقيمت في منطقة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر وبالقرب من الحدود السودانية لتكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، اليوم، قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

محمد بن زايد يلتقط بهاتفه صورة لطائرات العرض العسكري وهي ترسم علم مصر بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية#eXtranews pic.twitter.com/gs8HudGYdT — eXtra news (@Extranewstv) January 15, 2020

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد تم إنشاء القاعدة "في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح".