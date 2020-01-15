بعد تصدير الغاز إلى مصر… الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة إلى السيسي

بعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، اليوم بشكل رسمي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الرئيس ريفلين بعث ببرقية تهنئة عقب شروع إسرائيل في توريد الغاز الطبيعي الى المرافق المصرية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الرئيس ريفلين أشاد بالعلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يجلب الخير والفوائد الاقتصادية لكلا الشعبين.

وقال الرئيس ريفلين:

إننا نعيش يوما مشهودا في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلال كتابتي هذه السطور فإن الغاز الطبيعي يتدفق من حقل ليفياتان البحري إلى بلدكم العامر.

The natural gas now flowing from #Israel to #Egypt is a historic day. The values our courageous leaders bequeathed us in the our peace treaty can become part of today's relations, bringing a better, safer future for us all



Pictured: With senior gas industry officials last week pic.twitter.com/YJ3OkwAYxy — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) January 15, 2020

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن هذا الغاز يجلب للشعبين المصري والإسرائيلي مزايا وفوائد اقتصادية، ويعمق العلاقات أكثر فأكثر بعد مرور أربعين عاما على إقامتها.

وأوضح الرئيس ريفلين أن إسرائيل ترى في العلاقات مع مصر ذخرا استراتيجيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ضرورية لاستقرار المنطقة، وأنها تشكل قاعدة لإقامة علاقات مع دول أخرى في المنطقة في المستقبل، في وقت أشاد الرئيس ريفلين بالتعاون الأمني والسياسي مع القاهرة.

شاهدوا: إسرائيل تبدأ بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر

وزير الطاقة الإسرائيلي: "هذه لحظة تاريخية واحتفالية" pic.twitter.com/UbPcBJsGOg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 15, 2020

ونشر ريفلين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أكد من خلاله أن هذا الاتفاق تاريخي، وسيوفر لنا مستقبلا أفضل وأكثر أمانا.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، الأربعاء، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا عبر محطة إدكو "في غضون أشهر قليلة".

ووقعت إسرائيل مع مصر، في فبراير/ شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.