بعد تصدير الغاز إلى مصر… الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة إلى السيسي

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الرئيس ريفلين بعث ببرقية تهنئة عقب شروع إسرائيل في توريد الغاز الطبيعي الى المرافق المصرية.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الرئيس ريفلين أشاد بالعلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يجلب الخير والفوائد الاقتصادية لكلا الشعبين.
وقال الرئيس ريفلين:
إننا نعيش يوما مشهودا في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلال كتابتي هذه السطور فإن الغاز الطبيعي يتدفق من حقل ليفياتان البحري إلى بلدكم العامر.
The natural gas now flowing from #Israel to #Egypt is a historic day. The values our courageous leaders bequeathed us in the our peace treaty can become part of today's relations, bringing a better, safer future for us all— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) January 15, 2020
Pictured: With senior gas industry officials last week pic.twitter.com/YJ3OkwAYxy
وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن هذا الغاز يجلب للشعبين المصري والإسرائيلي مزايا وفوائد اقتصادية، ويعمق العلاقات أكثر فأكثر بعد مرور أربعين عاما على إقامتها.
وأوضح الرئيس ريفلين أن إسرائيل ترى في العلاقات مع مصر ذخرا استراتيجيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ضرورية لاستقرار المنطقة، وأنها تشكل قاعدة لإقامة علاقات مع دول أخرى في المنطقة في المستقبل، في وقت أشاد الرئيس ريفلين بالتعاون الأمني والسياسي مع القاهرة.
شاهدوا: إسرائيل تبدأ بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 15, 2020
وزير الطاقة الإسرائيلي: "هذه لحظة تاريخية واحتفالية" pic.twitter.com/UbPcBJsGOg
ونشر ريفلين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أكد من خلاله أن هذا الاتفاق تاريخي، وسيوفر لنا مستقبلا أفضل وأكثر أمانا.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، الأربعاء، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا عبر محطة إدكو "في غضون أشهر قليلة".
ووقعت إسرائيل مع مصر، في فبراير/ شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
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