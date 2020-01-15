الأمين العام للأمم المتحدة يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيسافر إلى برلين للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في 19 كانون الثاني/ يناير لبحث تسوية الأزمة الليبية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "الأمين العام سيزور برلين للمشاركة في المؤتمر حول ليبيا يوم الأحد القادم"، مضيفا "سيصاحبه مبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ووكيلته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو".

وأكدت الحكومة الألمانية رسمياً، أمس الثلاثاء، عقد مؤتمر للتسوية في ليبيا، يوم 19 كانون الثاني/يناير، في برلين.

واستضافت موسكو، الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا، قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.