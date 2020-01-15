طائرات إسرائيلية تقصف غزة

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مقاتلات عسكرية هاجمت قطاع غزة، مساء اليوم، الأربعاء.

وذكرت القناة العبرية الـ13"، مساء اليوم، الأربعاء، أنه ردا على إطلاق قذائف صاروخية من داخل قطاع غزة، هاجم الجيش الإسرائيلي قواعد لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وسبق أن سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، في وقت سابق من مساء اليوم، الأربعاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، خاصة في مستوطنات ناحال عوز وكفار سعد وكيفار غزة.

4 שיגורים זוהו מרצועת עזה לישראל, כיפת ברזל ביצעה 2 יירוטים https://t.co/Wfx212yBUi pic.twitter.com/htIlKV0W0a — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) January 15, 2020

وأفادت القناة العبرية الـ"13" بأنه أطلقت 4 قذائف صاروخية عبر الأراضي الإسرائيلية، منها اثنتان تصدت لهما المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" واثنتان سقطتا في مناطق مفتوحة.

מתיחות בדרום: התרעת צבע אדום נשמעה בעוטף עזה • @bokeralmog עם הפרטים >> https://t.co/xjYOOng89x pic.twitter.com/mCHcurDinU — חדשות 13 (@newsisrael13) January 15, 2020

وأوردت القناة العبرية أن إطلاق القذائف الصاروخية الأربع لم يسفر عن سقوط جرحى أو مصابين، فيما أصيب المستوطنون نفسيا وعصبيا جراء هذه القذائف - بحسب القناة العبرية.

يتبع...