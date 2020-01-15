الصليب الأحمر اللبناني: 35 إصابة حتى الآن تم نقلها إلى مستشفيات المنطقة

أصيب عدد من المحتجين اللبنانيين خلال مواجهات مع قوات الأمن في منطقة ثكنة الحلو، بالعاصمة بيروت.

وأفاد ناشطون لوكالة "سبوتنيك"، أن "مواجهات عنيفة وقعت بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين".

وأكد الصليب الأحمر اللبناني إصابة ٣٥ شخصا حتى الآن، ولقد تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة ومشيرا إلى أنه تم إسعاف ١٠ حالات في المكان.

٣٥ إصابة حتى الان تم نقلها إلى مستشفيات المنطقة و ١٠ حالات تم إسعافها في المكان pic.twitter.com/dGDZKzP6jK — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) January 15, 2020

وأعلنت السلطات اللبنانية، في وقت سابق من الأربعاء، إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي من بينهم 4 ضباط، فيما جرى توقيف 59 شخصا في الصدامات التي استمرت لخمس ساعات، وسط العاصمة بيروت.

كما شهدت منطقة الحمرا في بيروت، قرب المصرف المركزي ووزارة الداخلية، صدامات عنيفة استمرت حتى ساعات الفجر بين المتظاهرين وقوة من أفراد مكافحة الشغب.