اليمن... إحباط تهريب وقود طائرات إلى "أنصار الله"

أحبطت الشرطة اليمنية، اليوم الأربعاء، تهريب شحنة وقود طائرات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة – سوتنيك. ونقلت وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة، عن مصادر أمنية، إن "قوة أمنية وموظفين في الجمارك تمكنوا من وقف شاحنتين تحملان 256 برميلا معبأة بوقود تستخدم في تزويد الطائرات المُسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه بالشحنة التي كانت مسجلة في الاقرار بأنها مادة (تينار).

وأضافت أن "فرق الجمارك عاودت معاينة الحمولة التي كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وإحالة الأشخاص المسؤولين على نقل الحمولة إلى التحقيق".

جمارك الجوف تضبط شحنة وقود طائرات مسيرة، كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي معبأة في 256 برميلا، وسجل بياناتها في الإقرار الجمركي بانها مادة " تينار" واثناء المعاينة الفعلية تبين انها وقود طائرات.#الحدث_اليمني pic.twitter.com/HNqsSlWUtf — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) January 15, 2020

وكانت أجهزة الأمن في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، أحبطت أواخر سبتمبر الماضي، تهريب 118 منظارا ليليا عسكريا أمريكية الصنع على متن شاحنة مواد غذائية تحمل لوحة معدنية سعودية بعد دخولها عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، في طريقها إلى العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها "أنصار الله".