القيادة العامة: وصول قائد الجيش الليبي المشير حفتر إلى ليبيا

أعلن المكتب الإعلامي للقيادة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، وصول القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى ليبيا.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة، في بيان صحفي، عبر تويتر: "وصل إلى أرض الوطن برعاية الله وحفظه القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر".



وأضاف اليان، أنه " كان في مراسم استقباله الرسمي عدد من الضباط والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي المجالس البلدية والمؤسسات ومشايخ وأعيان القبائل الليبية وممثلي كافة فئات المجتمع الليبي المختلفة".

هذا ولم يتسن لوكالة سبوتنيك معرفة تفاصيل أخرى، ما إذا كان زار حفتر عدة دول أخرى بعد مغادرته موسكو في زيارته الأخيرة أم لا.

واستضافت موسكو، الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، مغادرة قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، العاصمة الروسية موسكو بدون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القائد العام للجيش الوطني الليبي، قبل البيان الختامي، ولكن قبل التوقيع طلب يومين لمناقشة الوثيقة مع زعماء القبائل الداعمة للجيش الوطني الليبي".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن المشاركين في المفاوضات حول ليبيا أكدوا التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية، كما أكدت أن التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء.