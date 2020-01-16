محمد بن زايد: قوة مصر قوة للعرب

حرص ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، على تثمين دور مصر الإقليمي والإشادة بقواتها المسلحة، عقب حضوره برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية.

وقال ابن زايد :"القوات المسلحة المصرية ليست حصنا لمصر الشقيقة فقط، وإنما هي قوة لكل العالم العربي لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعا".

وأضاف محمد بن زايد "مصر بقواتها المسلحة القوية والمتطورة تمثل عنصر استقرار وسلام في المنطقة".

وشارك ولي عهد أبوظبي، في حفل افتتاح القاعدة العسكرية، وشاهد الحاضرون فيلما تسجيليا عن القاعدة التي أقيمت في منطقة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر وبالقرب من الحدود السودانية لتكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أية مهام توكل إليها.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، اليوم، قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، تم إنشاء القاعدة "في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح".