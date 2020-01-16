كشف ملابسات حريق صالة ألعاب الأطفال في السعودية

كشف الدفاع المدني السعودي في منطقة جازان، ملابسات الحريق الذي نشب في صالة ألعاب للأطفال في مهرجان جازان الشتوي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيي الغامدي: "سبب الحريق هو تآكل جزء في عربة إحدى الألعاب مما أدى إلى تصاعد الدخان".

وأضاف الغامدي أنه على الفور تم إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات، مشيرا إلى أن تصاعد الأدخنة حدث نتيجة الاحتكاك، ليتم إيقاف اللعبة وصيانتها قبل التأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

وقال الغامدي إن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة، ويتابع جميع إجراءات ومتطلبات السلامة قبل وبعد التشغيل.

وأكد الغامدي أن دوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع، وأية ملاحظة يتم تلافيها وضبطها في حينه بهدف حماية الأرواح والممتلكات.