اجتماع يضم وزراء و300 مسؤول في السعودية بعد طرح "أرامكو" للاكتتاب

ناقشت ندوة "الاستقرار المالي"، التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة السوق المالية، مساء أمس الأربعاء، تطورات الأسواق العالمية، والسوق المالية السعودية، فضلا عن تقييم تداعيات طرح وإدراج شركة "أرامكو" على القطاع المالي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، "تبادل وزراء و300 مسؤول ومدير تنفيذي في مؤسسات القطاع المالي الحكومي والخاص، الأفكار خلال الندوة، وذلك في إطار العمل على تطوير القطاع المالي، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030

وتناولت الجلسة عديدا من المحاور، منها، الاستقرار المالي كونه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية لتطوير المالية العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات العامة، وتحفيز النمو والإنتاجية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الأسر لدعم الطلب المحلي.

فيما تناولت الجلسة الثانية "تطور السوق المالية السعودية وتعزيز الاستقرار فيها"، تحدث فيها الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ومحمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والدكتور فهد التركي نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والمهندس عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض.

وتطرقت الجلسة إلى آلية تكييف البنوك المركزية لإطارها التحوطي الكلي مع الأسواق، والبنية التحتية الاقتصادية، وتطورات السوق المالية السعودية، وتعزيز استقرارها، إلى جانب تقييم تداعيات طرح وإدراج شركة أرامكو السعودية على القطاع المالي، والسياسات الاحترازية المتخذة تعزيزا لاستقرار القطاع المالي والتحديات والمخاطر الناشئة في القطاع.