شقيق أمير قطر يكشف للمرة الأولى عن "وساطة" تقوم بها بلاده في المنطقة

قال الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إن بلاده "تقوم بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام"، مؤكدا أن "الجميع يثق بقدرة الدوحة".

قال الشيخ جوعان، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "تقوم دولة قطر بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام بعدما اشتبكت المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية.. الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة".

تقوم دولة #قطر بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام بعدما اشتبكت المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية ..

الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة .. — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 15, 2020

يأتي تصريح شقيق أمير قطر، بعد نشاط دبلوماسي قطري خلال الأيام القليلة الماضية تمثل بأول زيارة لأمير قطر إلى إيران منذ توليه منصبه في عام 2013 وسط استقبال رسمي كامل كان على رأسه الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وآخر هذه التحركات القطرية، كان اجتماع وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع مسؤولين عراقيين، أمس الأربعاء، "لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة".