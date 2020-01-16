الملك سلمان يصدر أمرا بتعيين أميرة سعودية في "منصب دولي مهم"

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء، تعيين أميرة مندوبا دائما للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن لتكون مندوبا دائما للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

​وأجرت المملكة تغييرات اجتماعية مهمة وإصلاحات اقتصادية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، وإعادة فتح دور السينما، والسماح بإقامة حفلات غنائية.

وأوضحت الوكالة أن الأميرة هيفاء، سبق وعملت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016. وتابعت أن "الأميرة تتمتع بخبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي".