عبد المهدي يشدد على ضرورة تجنيب المنطقة خطر المواجهة العسكرية

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع إثر الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وجهود تحقيق التهدئة، كما شدد الطرفان على ضرورة العمل لتجنيب دول المنطقة تداعيات الأزمة ومخاطر النزاع العسكري".

وأضاف البيان "أكد عبد المهدي اعتزازه بتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، مجددا موقف العراق بضرورة تحقيق التهدئة وإنهاء حالة التوتر ومنع أي تصعيد وتجنيب المنطقة خطر المواجهة العسكرية"

وأكمل البيان "وشدد عبد المهدي على حق العراق في حفظ أمنه وسيادته الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية وتحويله إلى ساحة تصفية حسابات".

وأكد رئيس الوزراء "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وضرورة تركيز الجهود على محاربة الإرهاب والتخلص من بقايا تنظيم داعش وحماية مصالح جميع شعوب ودول المنطقة".

من جهته، نقل نائب رئيس الوزراء القطري تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتأكيد دعمه لأمن واستقرار العراق ووحدة شعبه، وتقديره لسياسة الحكومة العراقية بإقامة علاقات متوازنة في محيطه العربي والإقليمي والدولي، وإسهامها بجهود التهدئة في الأزمة الإقليمية الحالية.

وأكد تميم أهمية استمرار التشاور والتواصل بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات الأخوية والجهود المشتركة.