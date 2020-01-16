تسجيل
12:52 16 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، ورئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني

    تفاصيل لقاء وزير خارجية قطر ورئيس إقليم كردستان في العراق

    © AFP 2019 / SAFIN HAMED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104407/88/1044078857.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001161044078973-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، سبل تهدئة التوترات في المنطقة.

    ونقلت رئاسة الإقليم، في بيان لها، عن نيجيرفان بارزاني قوله، إن "العراق يجب ألا يتحول إلى ساحة لحسم الصراعات"، مضيفا أن "العراق بحاجة إلى دعم الحلفاء في هذه المرحلة لمواجهة خطر بروز الإرهاب من جديد"، حسب موقع "كردستان 24".

    وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في بغداد
    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    وزير الخارجية القطري يكشف سبب زيارته إلى العراق
    وأوضح أن "على كافة الأطراف العمل لحماية المنطقة التي مازالت تتعرض لخطر وتهديد داعش".

    من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إن "الإقليم يتمتع بمكانة تمكنه من المساعدة في تهدئة التوترات"، منوها إلى "اهتمام دولة قطر بالعلاقات مع الإقليم في مختلف المجالات".

    وكان وزير الخارجية القطري، قد كشف أمس الأربعاء، سبب زيارته إلى العراق. وقال، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، إن "زيارته جاءت لإبعاد العراق عن التصعيد في المنطقة"، مشيدا "بالتحركات العراقية الأخيرة في توطيد العلاقات مع الدول العربية"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقية.

    وأضاف: "نرى أن هناك جزءا من التخفيف بدأ في المنطقة"، مؤكدا دعم بلاده للشعب العراقي ووحدة أراضيه.

    واغتالت أمريكا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة استهدفته هو وقادة في الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد.

    وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعد العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

    ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأمريكي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأمريكي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.

    انظر أيضا:

    وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره القطري مقتل الجنرال سليماني
    وزير خارجية قطر يؤكد بعد لقاء ظريف أهمية إيجاد حلول سلمية لتخفيف التوتر
    الرئاسة الإيرانية: وزير خارجية قطر يعلن دعمه لـ"مبادرة هرمز للسلام"
    العراق: اتفقنا مع وزير خارجية قطر على تخفيف حدة التوتر في المنطقة
    وزير الخارجية القطري يكشف سبب زيارته إلى العراق
    الكلمات الدلالية:
    إيران, أمريكا, الشيخ محمد بن عبد الرحمن, نيجرفان البارزاني, كردستان العراق, قطر, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جنود من وحدة البنادق الآلية في تدريب التزلج في منطقة كيميروفو
    التزلج يكون عسكريا أيضا...مناورات الجيش الروسي
    هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...
    هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...
    إنفوجراف - 11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك