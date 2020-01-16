تفاصيل لقاء وزير خارجية قطر ورئيس إقليم كردستان في العراق

بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، سبل تهدئة التوترات في المنطقة.

ونقلت رئاسة الإقليم، في بيان لها، عن نيجيرفان بارزاني قوله، إن "العراق يجب ألا يتحول إلى ساحة لحسم الصراعات"، مضيفا أن "العراق بحاجة إلى دعم الحلفاء في هذه المرحلة لمواجهة خطر بروز الإرهاب من جديد"، حسب موقع "كردستان 24".

وأوضح أن "على كافة الأطراف العمل لحماية المنطقة التي مازالت تتعرض لخطر وتهديد داعش".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إن "الإقليم يتمتع بمكانة تمكنه من المساعدة في تهدئة التوترات"، منوها إلى "اهتمام دولة قطر بالعلاقات مع الإقليم في مختلف المجالات".

وكان وزير الخارجية القطري، قد كشف أمس الأربعاء، سبب زيارته إلى العراق. وقال، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، إن "زيارته جاءت لإبعاد العراق عن التصعيد في المنطقة"، مشيدا "بالتحركات العراقية الأخيرة في توطيد العلاقات مع الدول العربية"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف: "نرى أن هناك جزءا من التخفيف بدأ في المنطقة"، مؤكدا دعم بلاده للشعب العراقي ووحدة أراضيه.

واغتالت أمريكا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة استهدفته هو وقادة في الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد.

وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعد العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأمريكي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأمريكي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.