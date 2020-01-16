"أنصار الله" تعلن توزيع مشاهد حطام مقاتلة تابعة للتحالف أسقطتها الأسبوع الماضي

أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أنه سيتم توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة نوع CH-4 التي تم استهدافها في أجواء محافظة الجوف خلال الأسبوع الماضي بصاروخ أرض جو.

وأكد سريع في تغريدة له على حساب قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" على"تويتر": "سيتم خلال الساعات القادمة توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة" التي تم استهدافها.

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: سيتم خلال الساعات القادمة توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة نوع CH-4 التي تم استهدافها في أجواء محافظة الجوف خلال الأسبوع الماضي بصاروخ أرض جو. — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) January 16, 2020

​وأعلنت جماعة "أنصار الله"، الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال المتحدث العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".

وأوضح: "الطائرة تم إسقاطها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".

وأشار إلى "أن الطائرة تعتبر الثالثة من ذات النوع التي يتم إسقاطها".