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12:52 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر

    توقعات تأسيس منظمة إقليمية للغاز الطبيعي على هامش منتدى المتوسط للغاز

    © AP Photo / Gregorio Borgia
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    بحث وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم في القاهرة، مع وزيري الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبس، واليوناني كوستين هاتزيداكس، التعاون الإقليمي في مجال الغاز في الشرق الأوسط، وذلك على هامش مؤتمر منتدى المتوسط للغاز الذي يعقد في القاهرة.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / John MacDougall
    الرئيس الإسرائيلي في رسالة للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي والغاز يعمقها
    القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فقد بحث الوزراء الثلاثة "موقف التعاون الإقليمي في مجال الغاز في منطقة شرق المتوسط والتطورات التي تشهدها المنطقة وتعزيز الروابط المشتركة بين مصر وقبرص واليونان في مجال البترول والغاز في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني.

    التعاون المصري اليوناني

    واستعرض الوزيران المصري والقبرصي "الجهود المشتركة لدفع التعاون الثنائي في مجال الغاز شرقي المتوسط، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتنمية حقل أفروديت القبرصي بالبحر المتوسط، في ضوء الاتفاقات الأخيرة للحكومة القبرصية مع الشركات المكتشفة للحقل وخطوات تفعيل الاتفاق الحكومي المشترك لإنشاء خط أنابيب مباشر لنقل الغاز القبرصي إلى مصر لمصنع ادكو لإسالة الغاز الطبيعي".

    فيما بحث الوزيران المصري واليوناني "سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين وسبل جذب استثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر".

    كما استعرض الملا "الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف مجالات قطاع البترول بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

    واستعرض الوزراء خلال اللقاء "التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والعمل على تنسيق المواقف المشتركة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط".

    وينطلق اليوم في القاهرة المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزراء البترول والطاقة في مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين.

    تأسيس منظمة إقليمية للغاز الطبيعي

    ومن المتوقع أن يوافق المشاركون في المؤتمر على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد المؤتمر.

    وكشف مصدر في وزارة البترول المصرية عن موافقة وزراء الطاقة في سبع دول، هي مصر والأردن وفلسطين وقبرص واليونان وإيطاليا وإسرائيل، على تأسيس منظمة إقليمية للغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط.

    وأضاف المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن مصر "تسعى حاليا لضم لبنان للدول الأعضاء في المنظمة وحل الخلاف بينها وبين إسرائيل على الحدود البحرية".

    كما يشهد المؤتمر إعلان كل من وزيري البترول والطاقة في مصر وإسرائيل عن التطور الذي تم في ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر، والذي بدأ أمس الأربعاء بالفعل، بما يسمح لإسرائيل بنقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر.

    استيراد مصر للغاز من إسرائيل

    وكان وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل قد أعلنا في بيان مشترك، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى القاهرة أمس الأربعاء.

    وقال البيان، الذي أصدرته وزارة البترول المصرية، إن "هذه الخطوة تمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين"، وذلك حسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

    وذكر البيان أن "هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

    يأتي ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي في إطار صفقة مبرمة بين مصر وإسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، والتي تقضي بتصدير ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، علاوة على 25 مليار أخرى من حقل تمار، خلال السنوات الـ15 المقبلة.

    بدوره احتفل وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أمس الأربعاء، ببدء تصدير بلاده للغاز إلى مصر.

    وظهر شتاينتس في مقطع فيديو، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عوفير غولدمان، مرتديا الزي الرسمي للعاملين في قطاع البترول، وممسكا بأسطوانة ضخ الغاز.

    وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا عبر محطة إدكو "في غضون أشهر قليلة".

    ووقعت إسرائيل مع مصر، في فبراير/ شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, مصر
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