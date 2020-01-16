المرجع الشيعي الأعلى في العراق يتعرض لكسر بعظم الفخذ

وجاء في بيان مكتب السيستاني: "سماحة السيد (دام ظلّه) تعرض الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ".
وأضاف المكتب في بيانه: "ستجرى له عملية جراحية هذا اليوم بإشراف فريق طبي عراقي".
#الاستهلال_الشرعي @alestehlal— الاستهلال الشرعي (@alestehlal) January 16, 2020
تعرض سماحة السيد #السيستاني (دام ظلّه) في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم - ان شاء الله - باشراف فريق طبي عراقي .
نرجو من المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء.
نسألكم الدعاء pic.twitter.com/9Fw2tPld8e
وكشف مصدر طبي في محافظة النجف، اليوم الخميس، عن نجاح العملية التي أجريت للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى.
عاجل— تغاريد حسينيـة 💚✨ (@shiatwt) January 16, 2020
السيد #السيستاني يتعرض لكسر في رجله وستجرى له #عملية_جراحية هذا اليوم pic.twitter.com/ALGFiZNBif
وقال المصدر: "المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني خرج من صالة العمليات قبل قليل بعدما أجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى".
مصدر في مستشفى #النجف يعلن نجاح العملية الجراحية للمرجع #السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ.— #مصطفى_كامل (@mustafakamilm) January 16, 2020
وأضاف المصدر لقناة "السومرية نيوز" أن "العملية تكللت بالنجاح".
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