المرجع الشيعي الأعلى في العراق يتعرض لكسر بعظم الفخذ

تعرض المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، يوم أمس الأربعاء، لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ.

وجاء في بيان مكتب السيستاني: "سماحة السيد (دام ظلّه) تعرض الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ".

وأضاف المكتب في بيانه: "ستجرى له عملية جراحية هذا اليوم بإشراف فريق طبي عراقي".

#الاستهلال_الشرعي @alestehlal

تعرض سماحة السيد #السيستاني (دام ظلّه) في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم - ان شاء الله - باشراف فريق طبي عراقي .

نرجو من المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء.



نسألكم الدعاء pic.twitter.com/9Fw2tPld8e — الاستهلال الشرعي (@alestehlal) January 16, 2020

وكشف مصدر طبي في محافظة النجف، اليوم الخميس، عن نجاح العملية التي أجريت للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى.

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السيد #السيستاني يتعرض لكسر في رجله وستجرى له #عملية_جراحية هذا اليوم pic.twitter.com/ALGFiZNBif — تغاريد حسينيـة 💚✨ (@shiatwt) January 16, 2020

وقال المصدر: "المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني خرج من صالة العمليات قبل قليل بعدما أجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى".

مصدر في مستشفى #النجف يعلن نجاح العملية الجراحية للمرجع #السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ. — #مصطفى_كامل (@mustafakamilm) January 16, 2020

وأضاف المصدر لقناة "السومرية نيوز" أن "العملية تكللت بالنجاح".