أردوغان يعلن إنشاء قنصليات جديدة في العراق وإعادة افتتاح القديمة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نيّة بلاده افتتاح قنصليات جديدة في عدد من المحافظات العراقية وإعادة العمل في القنصليات القديمة.

وفي تصريح نقلته "الأناضول" عن أردوغان، قال الرئيس التركي، اليوم الخميس: "نعتزم إعادة فتح قنصليتنا في البصرة والموصل بالعراق خلال النصف الأول من عام 2020، وكذلك إنشاء قنصليتين جديدتين في النجف وكركوك".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن في وقت سابق من العام الماضي، أن حكومة بلاده اقتربت من إعادة افتتاح قنصليتها العامة في محافظة البصرة بعد إغلاقها لمدة خمسة أعوام، لافتًا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان بصدد زيارة العراق.

وأغلقت تركيا قنصليتها في الموصل، في منتصف شهر يونيو/حزيران 2014، بعد استيلاء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بعد هجوم خاطف نفذه أفراد التنظيم الإرهابي.

واحتجز التنظيم الإرهابي القنصل التركي، أزتوك يلماز، بالإضافة إلى 43 شخصا داخل القنصلية، لمدة 101 يوما، ليفرج عنهم لاحقا.