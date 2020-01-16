الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من طقس الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس، المواطنين من طقس الغد الجمعة.

وتوقع الخبراء أن يشهد، غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، بسحب موقع "أخبار اليوم".

وقال الخبراء إن هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، قد تمتد إلى شمال الصعيد.

كما توقع الخبراء نشاط رياح أغلبها شمالية غربية على أغلب الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد المصرية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة 17 إلى 11، وفي الإسكندرية 16 إلى 11.