نائب لبناني: الحكومة خلال ساعات

أعرب النائب اللبناني إدغار معلوف، اليوم الخميس، عن أمله بأن "تخف الاحتجاجات في الشارع مع تشكيل الحكومة الموعودين فيها خلال ساعات".

وأضاف معلوف بتصريحات لـ"سبوتنيك": "الوجوه والأسامي المطروحة أخصائيين ويشهد لهم بالكفاءة، والإشارات إيجابية إن من الشارع أو من المجتمع الدولي".

ولفت معلوف إلى أن "الحكومة المقبلة بحاجة لثقة الشارع والبرلمان وثقة المجتمع الدولي، كما أن وضعنا الاقتصادي الصعب يستدعي مساعدة بطريقة أو أخرى من المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن التحدي الأبرز للحكومة المقبلة هو وضع خطة إنقاذية اقتصادية مالية سريعة.

وحول الاحتجاجات والمواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين، قال معلوف: "منذ بدء التظاهرات كنا مع التظاهرات ومع حماية المتظاهرين ولكن هناك فرق بين التظاهرات والتعبير عن الرأي والضغط في الشارع وبين أعمال الشغب وإقفال الطرقات، ما يحدث في هذين اليومين غير مقبول لأن الضغط في الشارع أمام مصرف لبنان من الممكن أن يعطي ثماره وأكيد لدينا ملاحظات كبيرة على السياسة المصرفية وعلى سياسة حاكم مصرف لبنان وعلى سياسات المصارف على الفترات الطويلة، ولكن هذا لا يبرر التكسير، وإن كان ملك عام أو خاص نستنكر التعرض له".