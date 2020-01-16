مصر... وزير الأوقاف يتلقى رسالة هامة من بابا الفاتيكان

تلقى وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، رسالة هامة من قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2020.

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، أعرب البابا فرنسيس عن تقديره واحترامه لوزير الأوقاف.

كما هنأ بابا الفاتيكان وزير الأوقاف المصري بالعام الجديد، آملا أن يعم السلام في مصر والعالم أجمع.

من جهته، ثمن جمعة، الرسالة، ورحب بها قائلا: "نعمل معا من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام، وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعا، وتحقيق السلام للعالم كله، من خلال فهم صحيح الدين، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه".