الخارجية الجزائرية: نبذل جهودا حثيثة لإطلاق حوار بين الليبيين

أعلنت الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الخميس، أنها تبذل جهودا حثيثة لتهيئة ظروف إطلاق حوار بين الليبيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم، في العاصمة، الجزائر، محادثات مع نظيره الإيطالي جوسيبي كونتي، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وأوضح بيان الخارجية أن "هذه الزيارة، التي تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها، ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد البيان أن الدبلوماسية الجزائرية "تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية، إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين وكذا مبادرة السلام للأمم المتحدة. وقد ساهمت هذه الجهود في وقف إطلاق النار".

كما أشار البيان إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر تعد "فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة".

وفي وقت سابق، عبرت الخارجية الجزائرية، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية كافة المكونات الليبية ومختلف الأطراف إلى الالتزام به والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.