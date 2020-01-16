7 ضحايا بينهم أشلاء وعدد من المصابين بقذائف النصرة على مدينة حلب

قتل 7 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على حي السكري في مدينة حلب.

وقال مراسل سبوتنيك في حلب: إن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قصف حي السكري بمدينة حلب بـ 8 قذائف صاروخية اليوم الخميس انطلاقا من مناطق سيطرته في ريف المدينة الجنوبي الغربي.

وأوضح المراسل أن القصف الذي استهدف "السكري" أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية.

ونقل المراسل عن مصدر طبي في حلب تأكيده أن الجماعات الإرهابية المسلحة تستخدم في قصف أحياء حلب في الآونة الأخيرة صواريخ معدلة شديدة الانفجار، لافتاً إلى أن أشلاء لضحايا مجهولي الهوية تناثرت في مواقع الاستهداف في حي السكري اليوم الخميس.

وأشار المصدر إلى نقل عدد من المصابين إلى مشفى الرازي والمشفى الجامعي بحلب لتلقي العلاج، مرجحاً أن ترتفع حصيلة القصف الوحشي لحي السكري، حيث لم تتوافر حتى الآن إحصائية متكاملة ودقيقة عن عدد الضحايا والجرحى بسبب وجود أشلاء كثيرة في مواقع سقوط الصواريخ، موضحاً في الوقت نفسه أن بعض المصابين ممن وصلوا إلى مشفيي الرازي والجامعة تراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، حيث لا تزال الكوادر الطبية تقدم لهم الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة.

في وقت سابق، أعلن مصدر عسكري أن العمليات العسكرية التي تنفذها وحدات الجيش السوري غرب حلب تأتي في نطاق الرد على مصادر نيران الإرهابيين بعد الاستهدافات المتكررة للمدنيين.