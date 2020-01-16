لحظة خروج المرجع الشيعي الأعلى في العراق من غرفة العمليات... صورة

وكشف مصدر طبي في محافظة النجف، اليوم الخميس، عن نجاح العملية التي أجريت للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى.
الأطباء مجتمعين لشفاء العراق— حسين الصافي🇮🇶HusienAlsafi (@Husein_alsafi) January 16, 2020
صورة للمرجع المفدى في صالة العمليات 💔#السيستاني بالشفاء العاجل pic.twitter.com/zQaimmg6th
وتعرض المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، يوم أمس الأربعاء، لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ.
#الاستهلال_الشرعي @alestehlal— الاستهلال الشرعي (@alestehlal) January 16, 2020
تعرض سماحة السيد #السيستاني (دام ظلّه) في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم - ان شاء الله - باشراف فريق طبي عراقي .
نرجو من المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء.
نسألكم الدعاء pic.twitter.com/9Fw2tPld8e
وجاء في بيان مكتب السيستاني: "سماحة السيد (دام ظلّه) تعرض الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ".
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