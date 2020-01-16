لحظة خروج المرجع الشيعي الأعلى في العراق من غرفة العمليات... صورة

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توثق لحظة خروج المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، من صالة العمليات بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى.

وكشف مصدر طبي في محافظة النجف، اليوم الخميس، عن نجاح العملية التي أجريت للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى.

الأطباء مجتمعين لشفاء العراق



صورة للمرجع المفدى في صالة العمليات ⁦💔#السيستاني بالشفاء العاجل pic.twitter.com/zQaimmg6th — ‏‎حسين الصافي🇮🇶HusienAlsafi (@Husein_alsafi) January 16, 2020

وتعرض المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، يوم أمس الأربعاء، لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ.

#الاستهلال_الشرعي @alestehlal

تعرض سماحة السيد #السيستاني (دام ظلّه) في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم - ان شاء الله - باشراف فريق طبي عراقي .

نرجو من المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء.



نسألكم الدعاء pic.twitter.com/9Fw2tPld8e — الاستهلال الشرعي (@alestehlal) January 16, 2020

وجاء في بيان مكتب السيستاني: "سماحة السيد (دام ظلّه) تعرض الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ".